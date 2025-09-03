アジア株上海株続落、米中対立再激化トランプ氏「米国に対する陰謀企てた」と習氏を非難 東京時間11:30現在 香港ハンセン指数 25521.73（+25.18+0.10%） 中国上海総合指数 3833.48（-24.65-0.64%） 台湾加権指数 24089.06（+72.28+0.30%） 韓国総合株価指数 3182.21（+9.86+0.31%） 豪ＡＳＸ２００指数 8804.00（-96.57-1.08%） アジア株はまちまち。 上海株は続落、米中関係悪