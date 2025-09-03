３日未明から朝にかけ、山形県内は大雨となった所があり、国道の通行止めなど交通への影響や停電が発生しました。山形地方気象台によりますと、山形県内は大気の状態が非常に不安定となった影響で、２日夜から翌朝にかけて雷を伴った激しい雨が降り、庄内と東南村山では一時、大雨や洪水の警報が出されました。3日に観測された1時間降水量の最大値は、鶴岡市櫛引で9月の観測史上最大となる58.5ミリ、酒田市大沢で56.5ミリ、小国で4