東京午前のドル円は１４８．９０円付近まで円安・ドル高推移。自民党三役が辞任する意向のなか、石破政権が行き詰まっていることや、超長期ゾーンを中心とした円債の下落が円相場を圧迫している。３０年債利回りは３．２８％まで上昇し、過去最高水準を更新。 クロス円も堅調。ユーロ円は１７３．１７円付近、豪ドル円は９７．１５円付近まで円安推移。ポンド円は１９９．０７円付近まで円安推移したも