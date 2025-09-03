サイバー空間での犯罪を防ぐため、県と県警が一体となって対策に取り組む「サイバーセキュリティ戦略本部」の初会合が１日に開かれました。これは静岡県内でもサイバー空間での犯罪が深刻化していることを踏まえ、県と県警が連携してサイバーセキュリティ対策を進めるために設置されたものです。１日の初会合には平木副知事や県警の津田県警本部長などが参加し、サイバーセキュリティを取り巻く情勢