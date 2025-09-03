３日前引けの日経平均株価は前営業日比１２３円９０銭安の４万２１８６円５９銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は９億５１７７万株、売買代金概算は２兆５９９億円。値上がり銘柄数は９７５、値下がり銘柄数は５８４、変わらずは６０銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は主力株などが戻り売りに押され、日経平均は反落した。前日の欧州株市場が全面安となったほか、米国株市場でもＮＹダウが一時６００ドル近い