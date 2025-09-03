大分県別府市の保育園児たちが3日、ブドウの収穫に挑戦しました。 ブドウの収穫を行ったのは別府市のひらた保育園の園児たちです。 ひらた保育園の園児たち こちらの園では15年前に砂場の日よけを兼ねて、巨峰の木を植えていて、毎年この時期には実が収穫できるようになります。 3日は3歳児から5歳児までの29人が収穫に挑戦しました。 園児たちは自分たちの顔ほどの大きさまで成長したブドウを先生たちに手伝