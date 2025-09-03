中津警察署 大分県中津市に住む70代の女性が400万円をだまし取られるオレオレ詐欺の被害にあったことが分かりました。 警察によりますと2025年8月28日、女性の家の固定電話に、証券会社の職員を名乗る男から「あなたの息子さんが株の税金を払っていない。急いで払わなければ逮捕されます」などと電話がかかりました。 その後、息子を名乗る男から電話がかかったので、税金の滞納事実を伝えると「出張で福岡にいて体調不良