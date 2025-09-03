小米汽車は9月1日に8月の販売実績を発表しました。月間の納車台数は3万台を超え、2カ月連続で3万台突破を達成しました。競争の激しい新エネルギー車市場において、小米汽車は確かな存在感を示し、生産能力の拡大によって強い市場競争力を発揮していることが明らかになりました。 サプライチェーン関係者によると、小米汽車は2025年の年間納車台数について42万台を目標に掲げており、雷軍（レイ・ジュン）最高経営責任者（CEO）が当