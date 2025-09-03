県内は大気の状態が非常に不安定となっていて、上越市では冠水や浸水の被害が出ています。土砂災害などに厳重な警戒が必要です。地面に叩きつける雨。激しさを増し、さらに、雷が鳴り響きます。 気象台は9月2日、線状降水帯の予測情報を発表。これまでに発生は確認されていませんが、村上市三面では1時間に57.5ミリの非常に激しい雨を観測するなど各地で雨が強まりました。（リポート）「上越の直江津地区です。道路が冠