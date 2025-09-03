「BCNランキング」2025年8月18日〜24日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS 4K4T-C43GN2（シャープ）2位AQUOS 4K4T-C50GN2（シャープ）3位REGZA43M550M（TVS REGZA）4位BRAVIA 5K-55XR50（ソニー）5位REGZA50M550M（TVS REGZA）6位REGZA55Z670N（TVS REGZA）7位VIERATV-55Z90A（パナソニック）8位REGZA55M550M（TVS REGZA