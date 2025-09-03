日本代表ＭＦ久保建英（２４＝レアル・ソシエダード）は、メキシコ代表のハビエル・アギーレ監督に成長した姿を見せつけるつもりだ。久保は２日（日本時間３日）、国際親善試合メキシコ戦（６日＝同７日、カリフォルニア州オークランド）に向けて現地で調整。練習後に取材に応じ、米国入りについて「遠かった。日本への移動と時間が変わらなかったので。米国は久しぶりで欧州とはちょっと違った雰囲気で楽しみ」と語った。敵