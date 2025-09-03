嵩（北村匠海）はのぶ（今田美桜）とともに駆け上がった階段の先に新たな目標を、蘭子（河合優実）は、いちごジャムの香りと雨のなか降りた階段の先で、自分の気持ちを見つけた。NHK連続テレビ小説『あんぱん』第113話は、迷う嵩と蘭子の背中をそれぞれの父が押す展開となった。 参考：『あんぱん』第114話、手嶌治虫（眞栄田郷敦）が嵩（北村匠海）に会いに来る 嵩が見つけたのは、『週刊陽向』に掲載されていた漫画コンク&