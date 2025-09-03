北京の天安門前をパレードする潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）「巨浪3」＝3日（共同）【北京共同】中国は3日の軍事パレードで、米本土に届く長距離弾道ミサイルや戦車など国産の新型兵器を公開した。ハイテクを導入した無人機も多数登場し軍の近代化を誇示した。パレードでひときわ目を引いたのが射程約1万2千キロから1万4千キロとみられ、米本土を射程に収める潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）「巨浪3」。核弾頭を搭載可能で、