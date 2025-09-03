福島市で8月26日、帰宅中の夫婦が乗る車の前を走る車が、交差点で停止線を越えて停車した後、急にバックをしたり蛇行したりするなど危険な運転を繰り返した。夫婦は110番し、ドライブレコーダー映像を警察に提出した。バック＆蛇行…夫婦が危険な運転を繰り返す車に遭遇カメラが捉えたのは、突然バックで迫ってくる車だ。車内では、「早く警察！110番してってば！」と叫ぶ声が響いた。撮影者の前を走る車が車線をまたぎながらノロ