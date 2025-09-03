【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ブルガリのアンバサダーである山下智久が、スイス、ル・サンティエに位置する「ブルガリ ウォッチ オート オルロジュリーオルロジュリー工房/Bvlgari Manufacture De Haute Horlogerie」を訪れた。 ■山下智久、ブルガリの時計工房で数々のマスターピースと邂逅 現在、ブルガリの時計部門は、スイス・ヌーシャテルの本社に加え、セー