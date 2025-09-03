元乃木坂４６の山崎怜奈が３日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、独自の授業ノートをあみだしたことで、中学３年間、授業料免除となったことを明かした。この日は「受験を勝ち抜いた有名人」として、著名人が自分だけの合格必勝法を告白。慶大卒の山崎は、中学１年の時の地理のノートを持参した。地理の先生は「板書をまったくしてくれない」先生だったといい、山崎は先生が言ったことを必死に聞き取り速記風にノート