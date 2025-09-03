山口市の文化財の保存・修理にかかる費用負担を「ふるさと納税」によって支援する仕組みが、来月（10月）から県内で初めて始まります。民間が所有する文化財の保存・修理に対しては国、県、市の補助制度により所有者に支援が行われていますが山口市では新たに「ふるさと納税」の寄付金によって所有者の負担を軽減しようという仕組みがことし10月から始まります。寄付額のうち、50％が所有者への補助に使われます。残り30％は、市が