ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「ハロウィーン・ホラー・ナイト」に、大人気キャラクター「ハミクマ」のポップコーンバケツが登場！音声ギミックが付いた「ハミクマ」のポップコーンバケツを紹介します。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン グッズ「ハミクマ・ポップコーンバケツ」  発売日：2025年9月3日（水）販売場所：グラマシーパーク横ポップコーンカートなどポップコーンの味：ストロベリークッキー&#1