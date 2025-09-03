日経225先物は11時30分時点、前日比150円安の4万2200円（-0.35％）前後で推移。寄り付きは4万2120円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万2085円）にサヤ寄せする形から、売り先行で始まった。現物の寄り付き直後につけた4万2030円を安値に下げ渋る動きをみせており、4万2150円～4万2250円辺りでの保ち合いを継続。中盤にかけて4万2100円をつけたが下へのバイアスは強まらず、終盤に4万2300円まで下げ幅を縮める場面もみられ