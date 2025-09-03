札幌市手稲区のリサイクルショップで９月１日に発生した強盗致傷事件で、犯行に使われた可能性がある車が、犯人グループの物ではないとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。札幌市手稲区新発寒５条７丁目のブランド品を扱うリサイクルショップで、１日午後７時まえ、５１歳の男性従業員が３人組に顔などを複数回殴られ、店内にあった現金などを奪われました。男性は鼻などを骨折する重傷です。 警察によりま