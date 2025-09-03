日本の南にある熱帯低気圧は、今後12時間以内に台風となり、4日にかけて県内に接近する見込みです。日本の南にある熱帯低気圧は、1時間に約25キロの速さで北北西へ進んでいます。熱帯低気圧は今後、発達しながら北北西へ進み、12時間以内に台風となって4日にかけて県内に接近する見込みです。県内は暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になるでしょう。奄美地方では3日夕方から4日朝にかけて、県本土と種子島・