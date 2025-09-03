バンダイは、アニメ「鬼滅の刃」とダイドードリンコがコラボレーションした、通称"鬼滅缶"のカプセルトイ「鬼滅の刃 ダイドーブレンド 鬼滅の刃コラボ缶 ミニチュアチャーム」を、2025年8月第5週から全国の「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」および玩具売り場などに設置されたガシャポン自販機シリーズで順次発売をはじめた。全28種を用意2020年に発売された、同作とダイドードリンコのコラボレーション商品、"鬼滅缶"が