3日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比140円安の4万2150円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値4万2186.59円に対しては36.59円安。出来高は2万3704枚となっている。 TOPIX先物期近は3066ポイントと前日比15.5ポイント安、現物終値比2.51ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 42150