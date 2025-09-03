危険な暑さは9月3日も続き、名古屋と岐阜では午前の時点で気温35℃を超え、20日連続の猛暑日となりました。東海3県は午前中から気温が上昇し、名古屋では午前11時半の時点で予想最高気温を超える37.1℃と危険な暑さとなっています。岐阜もすでに35℃を超えていて、名古屋と岐阜は9月3日で20日連続の猛暑日となりました。名古屋は年間の猛暑日の日数も47日と、去年と並び過去最多です。配達員：「配達です。いまは待機。ただ