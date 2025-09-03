2日、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の日本製鉄堺ブレイザーズにアウトサイドヒッターのトンマーゾ・リナルディ（23）が合流した。クラブ公式SNSが伝えている。 リナルディは200cmの長身を誇るイタリア出身のアタッカー。セリエAのモデナやチステルナでのプレー経験を持ち、アンダーカテゴリー代表として2019年のU19世界選手権、2021年のU21世界選手権を制覇してい