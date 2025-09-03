2日、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の群馬グリーンウイングスにアウトサイドヒッター（OH）のロジャンスキ・オリビア（28）が合流した。クラブ公式Xが伝えている。 ポーランド出身のロジャンスキは、ポーランドやイタリアなど複数のヨーロッパリーグで活躍し、2021-22シーズンにはポーランドリーグでベストスコアラーとベストスパイカー