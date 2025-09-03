歌謡コーラスグループ「純烈」の初の武道館公演と、純烈ファンたちの熱い日々を記録したドキュメンタリー映画『純烈ドキュメンタリー 死ぬまで推すのか』が9月5日(金)よりTOHOシネマズ日比谷ほかにて全国1週間限定公開となります。【イントロダクション】2024年11月25日。歌謡コーラスグループ「純烈」は、初の武道館公演『純烈 魂』を開催した。売れない時代やメンバーの脱退加入など、数々の苦難を乗 り越えて華やかな大舞台に辿