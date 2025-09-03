北陸地方を通過する前線の影響で、石川県内は大気の非常に不安定な状態が続いています。昼過ぎにかけて、低い土地の浸水や河川の増水などにご注意ください。 石川県内は、2日夜から3日朝にかけ、能登を中心に断続的に雨が降り、午前10時半までの12時間雨量は、宝達志水で56.5ミリ、七尾で51.5ミリなどとなっています。県内は大気の非常に不安定な状態が続いていて、雷をともなった激しい雨が降り大雨となるところがある見込みで