お部屋のおしゃれさをアップしてくれそうな【3COINS（スリーコインズ）】の「刺繍カーテン」にご注目！ 刺繍があしらわれた温かみがあるカーテンは、ほどよい透け感のある生地で、圧迫感も抑えてくれそう。ちょっとした模様替えがてら、垢抜けも狙えそうです。今回はセパレートカーテンやカフェカーテンといった、完売前必見のアイテムをピックアップしました。 空間にナチュラル感をプラス