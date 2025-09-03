1.ゴキブリ 猫が口にすると危険な虫として、まず挙げられるのが「ゴキブリ」。猫にとってゴキブリは動きが素早く、格好の「獲物」。しかし、ゴキブリは病原体の温床ともいえる存在。食べてしまうと寄生虫や細菌に感染する危険があります。 また、市販の殺虫剤が付着したゴキブリを口にすると、中毒症状を起こす可能性も否定できません。猫にとっては大きなリスクとなる存在です。 2.マダニ 続いて挙げられるのが