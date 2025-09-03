タイの中道野党「タイの誇り党」のアヌティン党首＝8月15日、バンコク（ロイター＝共同）【バンコク共同】タイの最大野党「国民党」は3日、下院で近く実施予定の首相指名選挙で野党の中道「タイの誇り党」のアヌティン党首を条件付きで支持すると表明した。首相を失職したペートンタン氏のタクシン元首相派「タイ貢献党」は多数派工作に失敗し、下野する公算が大きい。国民党によると、誇り党は「4カ月以内の下院解散」などの