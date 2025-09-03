三重県で交通死亡事故が去年よりも大幅に増加していることを受け、警察が3日朝、緊急で交通事故防止を呼びかけました。津駅前では3日午前8時ごろから、三重県警の警察官などおよそ15人が、交通ルールを守るよう呼びかけるチラシやティッシュを駅の利用客に配りました。三重県では2日までに起きた交通事故で、去年の同じ時期より10人多い38人が死亡していて、特に先月は1カ月で11人が亡くなっています。三重県警交通安