３日、記念大会を前に、準備を行う閲兵部隊。（北京＝新華社記者／陳思汗）【新華社北京9月3日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は3日、北京で開かれた中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会で重要演説を行い、次のように述べた。中国人民解放軍は一貫して、党と人民が全面的に信頼できる英雄的部隊であり続けてきた。全軍の将兵は、世界一流の軍隊