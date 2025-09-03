高知県四万十市のトンボ王国で夏に見られる生きものたちの写真展が、四万十川学遊館で開かれています。四万十市の四万十川学遊館あきついおで開催されている「トンボ王国・夏の生きもの写真展」は、身近に生息する生きものを知ってもらおうとトンボなどの昆虫を中心とした64点を展示しています。写真の多くは去年夏に撮影したもので、「水先案内虫」や「オニの花に蜜」などといったタイトルが付けられていて、そのタイトルや説明か