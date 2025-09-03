今年の上半期に富山県内で発生した殺人や傷害、窃盗などの刑法犯の認知件数は3年連続で増加しました。県警によりますと、今年1月から6月の刑法犯の認知件数は2394件で、1989年以降で最も少なかった3年前の同じ時期と比べ、3年連続で増加しました。万引きなどの「窃盗犯」が去年の同じ時期と比べて127件増えたほか、暴力による犯罪も27件増加しています。県警によりますと、今年6月までの犯罪で目立ったのは、空き家や倉庫からの窃