きょうの県内は広い範囲で雨となり、氷見市ではけさ、3時間で降った降水量が観測史上最大を記録しました。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、県内は大気の状態が非常に不安定となっています。このため県内は海沿いの地域を中心に、広い範囲で雨となりました。氷見市ではけさ非常に激しい雨となり、午前7時半までの3時間降水量は110ミリと、観測史上最大を記録しました。また、午前5時半までの1時間降水量は66ミリで、9月