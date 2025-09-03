エアアジアグループ各社は、「全便全席最大20％オフセール」を9月3日から10日まで開催する。エアアジアX、エアアジア、タイ・エアアジアX、エアアジア・フィリピン、タイ・エアアジアといったグループ各社が運航する路線が対象となる。日本発着では、台北、高雄、香港、マニラ、クアラルンプール、バンコク行きや経由便での以遠都市行きが対象となる。片道最低運賃は以下の通り。いずれも燃油サーチャージや諸税込み。全便全席が最