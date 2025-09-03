WILLER EXPRESSは、空港リムジンバス「成田シャトル新木場線」のダイヤ改正を9月19日に実施する。一部便を東京ベイ潮見プリンスホテルに乗り入れ、成田空港発を1便増便する。これにより、成田空港方面行きは1日2便、新木場方面行きは1日3便を運行することになる。大人運賃は成田空港発着が1,500円、芝山町内発着が1,800円。いずれも24時間前まで購入できる早得プランは100円引き。新ダイヤの乗車券の販売は、9月2日から開始した。