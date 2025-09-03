お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春、タレントの若槻千夏が3日、都内で行われた『朝たんぱく協会』設立発表会にゲストとして参加した。【全身カット】全身黄緑衣装で笑顔！魅力あふれる若槻千夏イベントでは筋力の衰えについて語ることに。若槻は「去年から2〜3回、背中ギックリになっているんです。ギックリ腰ってあるじゃないですか。背中のギックリ腰が40代ぐらいからあるらしくて。肩甲骨の下がズキッとなって。そこから