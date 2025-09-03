新潟県では、３日夕方にかけて土砂災害に、昼過ぎにかけて河川の増水、落雷や突風、急な強い雨に注意してください。３日午前１１時４０分、新潟地方気象台は大雨と雷及び突風に関する新潟県気象情報を発表しました。気象台によりますと前線を伴った低気圧が北海道付近を東へ進んでいます。この低気圧からのびる前線が北陸地方を通過していて、県内は雷を伴った強い雨の降る所があるでしょう。これまでの大雨で地盤の緩んでいる所や