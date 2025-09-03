「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が2日深夜放送のTBS「秘密のストレス共有バラエティめ組の園」（火曜深夜0・01）に出演。芸能人同士の写真の裏側について明かした。166センチと高身長のあの。「“撮って”って言われる確率が高い。肩に顔を乗せて小さく見せる方もいる」と打ち明けた。撮影の際は小顔に見えるように「ずるずる後ろにみんなが下がっていく」と告白。また身長とのバランスも考慮してほしい