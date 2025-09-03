◆米大リーグレッドソックス１１―７ガーディアンズ（２日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が、２日（日本時間３日）、本拠地でのガーディアンズ戦に「７番・ＤＨ」で先発。４打数３安打２得点で打率は２割４分２厘となった。３安打猛打賞は今季初出場の７月９日以来２度目、３本目の安打を放ち代走と交代も逆転劇に大きく貢献した。２回と６回に二塁打を放った吉田。共