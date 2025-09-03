中国ではきょう、抗日戦争勝利80年を記念する大規模な軍事パレードが北京で行われました。中継です。パレードは日本時間午前10時に始まり、さきほど終了しました。中国習近平 国家主席「中華民族の偉大な復興は勢いを阻むことはできず、人類の平和と発展という崇高な事業は必ず勝利する」習近平国家主席はこのように演説し、その後、オープンカーに乗って兵士たちを閲兵しました。今回のパレードですが、大型の無人潜水艦や