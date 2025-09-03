きょう3日（水）は前線が本州付近を通過するため、午後は西日本から東日本の太平洋側を中心に雨が降るでしょう。関東などでは、夕方以降所により雷を伴って非常に激しい雨の降る可能性があるため注意が必要です。一方、午前中雨の降っていた北陸や東北は、次第に天気が回復するでしょう。あす4日（木）は、今後台風となる見込みの熱帯低気圧が本州に近づく影響で、西日本から東日本の太平洋側では引き続き雨の降る所が多そうです。