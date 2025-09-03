熊本県玉名市にあった公立玉名中央病院の元院長が、病院の研究費を着服したとして罪に問われていた裁判で、熊本地方裁判所は、元院長に無罪判決を言い渡しました。 【写真を見る】【速報】「公立玉名中央病院」の元院長に無罪判決「不起訴不当」として開かれた業務上横領罪の裁判熊本地裁 旧 公立玉名中央病院の元院長で、医師の中野哲雄被告（73）は、2016年、病院の研究費約700万円を着服し、自らが使用する車の購入費にあ