9月2日夜、岐阜県中津川市で帰宅途中の男子高校生がクマに頭などを引っかかれ、ケガをしました。周辺の学校では3日朝、子供たちを保護者が車で送って登校するなど警戒が続いています。市によりますと、2日午後7時過ぎ、中津川市坂下で帰宅途中の16歳の男子高校生がクマに襲われ、近くの住宅に助けを求めました。男子高校生は頭と背中を引っかかれ、ケガをしたということです。これを受けて、市は周辺の小中学校などの保護