秋作の石川アールスメロンの初出荷が石川県内最大の産地、金沢市で行われました。 みずみずしい果肉となめらかな口当たりが特徴の石川アールスメロンは、7月に出荷される春作と、この時期に出荷される秋作があります。3日は秋作の初出荷として約1500玉が持ち込まれ、大きさや形などで選別されていきました。ことしは、続く猛暑や空梅雨で生育への影響が心配されましたが、例年通り、良好な品質に仕上がったというこ