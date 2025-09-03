岐阜県中津川市で、男子高校生がクマに襲われ、けがをしました。近くの住宅街は警戒を強めています。 【写真を見る】男子高校生がクマに襲われる 帰宅途中に頭と背中を引っかかれケガ…「街に出てくるなんて珍しい」近隣小学校の児童は車で登校 岐阜・中津川市 （田中希宜記者）「高校生がクマに襲われた現場周辺です。道路脇は雑木林で、見通しが悪くなっています」 きのう午後7時15分頃岐阜県中津川市坂下で、帰宅途中の高校1