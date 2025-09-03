中国鉄道当局はこのほど、10月1日から紙媒体の実費精算用領収書を全面的に廃止し、電子領収書に切り替えることを規定した。2024年11月1日から、中国の旅客鉄道では完全にデジタル化された電子領収書が導入された。旅客は実費精算する場合、以前のように駅や販売代理店、セルフプリンターなどまで足を運んで、紙媒体の実費精算用領収書をプリントアウトする必要がなくなり、オンラインで電子領収書を取得できるようになった。ただ、