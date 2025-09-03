中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会が9月3日午前、北京の天安門広場で盛大に開催されています。記念大会が始まる前、習近平国家主席と夫人の彭麗媛氏は端門外の広場で大会に出席する外国代表団の団長とその配偶者を迎え、記念写真を撮影しました。（提供/CRI）